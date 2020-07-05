Cinayet zanlısı firari 7 yıl sonra yakalandı - Son Dakika

Cinayet zanlısı firari 7 yıl sonra yakalandı

Kasten öldürme suçundan 7 yıldır firari olan S.E. jandarmanın operasyonu ile yakaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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