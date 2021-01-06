Cinayet firarisi Alanya'da yakalandı - Son Dakika

Cinayet firarisi Alanya'da yakalandı
06.01.2021 13:30
- Cinayet firarisi Alanya'da yakalandı Karaman'da 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandı.
- Cinayet firarisi Alanya'da yakalandı
ANTALYA - Karaman'da 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karaman'da 'kasten öldürme' suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 10 ay hapis cezası bulanan S. A.'nın ilçede olduğu bilgisi üzerine ulaştı. Bunun üzerine teknik ve fizik takip başlatan polis, cinayet şüphelisi S. A., Kadıpaşa Mahallesi'nde yaya olarak ilerlediği sırada yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S. A. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
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