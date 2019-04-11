Cinayet Zanlısı Firari Hükümlü Operasyonla Yakalandı

Adana'da bir kişinin başından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Adana'da bir kişinin başından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Suat Duruhan'ın 2 Nisan'da başından tabancayla vurulmuş olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmayı derinleştirdi.



Ekipler, yaptıkları araştırmayla olayın şüphelisinin R.Y. (24) olduğunu tespit etti.



Zanlı R.Y, şafak vakti yakınlarına ait yaklaşık 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında Kiremithane Mahallesi'ndeki bir akrabasının evinde olayda kullanıldığı tahmin edilen tabancayla yakalandı.



Şüphelinin "uyuşturucu ticareti" suçundan hükümlü olduğu cezaevinden bir süre önce firar ettiği ve yine aynı suçtan hakkında 3 ayrı yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.



Emniyetteki sorgusunun ardından çelik yelek giydirilerek Adana Adli Tıp birimine götürülen zanlı, daha sonra sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.



Olay



Merkez Yüreğir ilçesindeki özel bir hastaneye 9 gün önce başından vurulmuş olarak getirilen Suat Duruhan, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.



Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri Durulan'ı hastaneye özel araçlarıyla getiren kişilerle görüşmüş, bu kişilerin Çamlıbel Mahallesi'ndeki kullanılmayan bir ahırdan silah sesi duyduklarını, ardından bir aracın olay yerinden uzaklaşmasıyla gittikleri ahırda Duruhan'ı yaralı halde bulduklarını söyledikleri iddia edilmişti.



Ekipler, olayın duyulması üzerine hastaneye gelen maktulün yakınlarının verdiği bilgiler doğrultusunda şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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