Cinayet zanlısı hem hastaneye götürmüş, hem de yolda bir el daha sıkmış

Kayseri'de alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı akrabasını öldüren ve bu suçtan tutuklu yargılanan sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanığın ağır yaraladığı ve hastanede ölen şahsa hastaneye götürürken araç içerisinde de bir el ateş ettiği ortaya çıktı.



Olay, 13 Haziran'da Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde yaşandı. Akraba olan Tufan Dinçer ile Ahmet K. alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Ahmet K. yanında bulunan silahla kuzeni Tufan Dinçer'i vurarak ölümüne sebep oldu. Cinayet sonrası Ahmet K., Tufan Dinçer'i aracıyla hastaneye götürerek kayıplara karıştı. Kayseri Şehir Hastanesi'ne yaralı olarak getirilen Tufan Dinçer, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kayseri Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri bir ihbar üzerine yaptıkları operasyonda cinayet şüphelisi Ahmet K.'yı ve şüpheliye yardım ettiği iddia edilen Y.E.'yi yakaladı. Olaydan 8 gün sonra Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesi'nde Yamula Barajı yakınlarında bir bağ evinde polis ekiplerince suç aleti silah ile kıskıvrak yakalanan Ahmet K., Emniyet'teki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet K.'ya, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.E. ise serbest bırakıldı. Şüpheli Ahmet K.'ya 'kasten adam öldürme', şüpheli Y.E.'ye ise 'suçluyu kayırma' suçundan dava açıldı.



Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Ahmet K. (41), tutuksuz sanık Y.E. (35) ile öldürülen şahsın eşi Z.T. (41) ve avukatlar hazır bulundu.



Galericilik yaptığını söyleyen tutuklu sanık Ahmet K., Tufan Dinçer'in akrabası olduğunu belirterek, "Kendisi ile ticaret yapıyorduk, 3-4 yıl çalıştık, daha sonra ilişkimiz bozuldu ama 2 sene boyunca devamlı hakaret ediyordu. Piyasaya 1 milyon, Tufan'a da 200 bin TL borcum vardı, hepsini ödedim. Olay günü aradı, ağza alınmayacak küfürler söyledi, evimin önüne geldiğini belirtti, ben de gittim. Binanın bahçesinde karşılaştık, 'hayırdır kardeşim' dedim, aileme karşı sinkaflı küfürler etti. Arabaya doğru gidip, 'ben sana gösteririm' dedi. Daha önce bana silahlı eylemde bulunmuştu, korktuğum için üzerimdeki silah ile 2 el ateş ettim. Kapıcıya seslendim, hemen araca bindirip hastaneye götürüyorduk. Yolda silah hala elimdeydi, ben Tufan'ın belini kontrol ederken, Tufan hamle yapınca silah yine ateş etti. Tufan'ı hastaneye bırakıp, korktum, kaçtım" diye konuştu.



Sanık Ahmet K., olay günü akşam saatlerinde kahvehaneye gittiğini ve Y.E. ile karşılaştığını söyleyerek, "Y.E.'ye benim aracım olmadığını, beni bir yere bırakmasını istedim. Ş.Y. isimli ağabeyin kafesine giderek, kendisinden para istedim. Ş.Y., Tufan'ı vurduğumdan haberdardı, sonra Y.E. tekrar beni alıp Argıncık'a bıraktı, 1-2 saat yürüdüm. Saklandığım bağ evine gittim, yakalanana kadar bağ evinde kaldım" dedi. Y.E.'nin baz kayıtlarında bağ evine gittiğine dair raporun sorulması üzerine sanık, "O benimle gelmedi, onun bir suçu yok" diye cevap verdi.



Mahkeme başkanı, sanık Ahmet K.'ya tanık beyanında hastaneye giderken 'hani küfür ediyordun lan, etsene hadi' diyerek Tufan Dinçer'e bir el daha ateş edip etmediğini sordu. Sanık da bu iddiaları kabul etmedi.



Tufan Dinçer'in şikayetçi eşi Z.T. de, "Her ikisinden de şikayetçiyim. Kendisi galerici değil, dolandırıcıdır. Eşim ile 6-7 yıllık iş ilişkileri vardı. Sanığın eşime borcu çoktu, eşimin adına kredi çektirdi, mağdur etti. Evimize geldi, ekmeğimizi yedi. Eşim sanığa 'bütün borçlarını siliyorum ama bankaya olan borcu öde, ev hacizli, evimi sattırtma, evim namusumdur' dedi. Sanık da eşime 'senin değil benim namusum. Evinizin borcunu halledince bu şehirde 5-6 kişinin kafasına sıkacağım' dedi. Demek ki ilki eşimmiş" şeklinde konuştu.



Tanık olarak dinlenen B.Ö. ise olay sonrası evinin penceresinden video kaydı alan kişinin kendisi olduğunu, silah seslerini duyunca pencereden baktığını, bir kişinin 'yandım anam' diyerek yerde yattığını, vuran kişinin de başında durduğunu anlattı. Bina görevlisi H.K. de tanık olarak dinlendi. Silah seslerini duyunca dışarı çıktığını söyleyen tanık H.K. "Ahmet K.'nın elinde silah vardı. 'Abi ne yaptın sen' diyerek yaralıya baktım, 'hemen hastaneye götürelim' dedim. Arka koltukta yaralı dizimde başını koydu, hastaneye giderken, Çifte Kümbet'in orada Ahmet K. 'bunlar benim kanımı emdiler, hadi küfür etsene lan' diyerek yaralıya bir el daha ateş etti. Hastaneye bırakıp, kaçtı" ifadelerini kullandı.



Savcı mütalaasında tutuklu sanık Ahmet K.'nın TCK 81/1 maddesi gereğince 'kasten adam öldürme' suçundan, tutuksuz sanık Y.E.'nin ise TCK 283/1 maddesi gereğince 'suçluyu kayırma' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti avukatların savcılık mütalaasına cevap vermek için süre istemesi üzerine duruşmayı Ekim ayına erteleyerek, sanık Ahmet K.'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. - KAYSERİ