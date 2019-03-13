Son Dakika Haberleri: Cinayet Zanlısı İnegöl'de Yakalandı

Cinayet Zanlısı İnegöl'de Yakalandı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında hapis cezası bulunan iki şahıs yakalandı.

Cinayet Zanlısı İnegöl'de Yakalandı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında hapis cezası bulunan iki şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Erzurum'da kasten adam öldürme suçundan hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Fatih C. ve basit yaralama suçundan 3 ay hapis cezası bulunan Tuncay Y, İnegöl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar neticesinde yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:44 Kaynak: İHA

Fatih, Erzurum, Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
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