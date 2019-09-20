Cinayet zanlısı jandarma uygulamasında yakalandı

Zonguldak'ta, jandarma ekiplerince yapılan uygulamada, aralarında cinayet şüphelisinin de bulunduğu, çeşitli suçlardan aranan 62 zanlı yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığınca Türkiye genelinde aranan şahısların yakalanarak süratle adalete teslim edilmesi amacıyla gerçekleştirilen "Huzur ve güven uygulaması" kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 215 personelin katılımıyla Zonguldak ve ilçelerinde uygulama yapıldı.

Uygulama kapsamında, aralarında cinayet şüphelisinin de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 62 zanlı gözaltına alındı.

Ayrıca ekiplerce, araçlarda yapılan aramalarda ise 110 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.