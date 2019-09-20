Son Dakika Haberleri: Cinayet zanlısı jandarma uygulamasında yakalandı
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Cinayet zanlısı jandarma uygulamasında yakalandı

1 saat önce

Zonguldak'ta, jandarma ekiplerince yapılan uygulamada, aralarında cinayet şüphelisinin de bulunduğu, çeşitli suçlardan aranan 62 zanlı yakalandı.

Cinayet zanlısı jandarma uygulamasında yakalandı, System.String[]

Zonguldak'ta, jandarma ekiplerince yapılan uygulamada, aralarında cinayet şüphelisinin de bulunduğu, çeşitli suçlardan aranan 62 zanlı yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığınca Türkiye genelinde aranan şahısların yakalanarak süratle adalete teslim edilmesi amacıyla gerçekleştirilen "Huzur ve güven uygulaması" kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 215 personelin katılımıyla Zonguldak ve ilçelerinde uygulama yapıldı.

Uygulama kapsamında, aralarında cinayet şüphelisinin de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 62 zanlı gözaltına alındı.

Ayrıca ekiplerce, araçlarda yapılan aramalarda ise 110 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Zonguldak, Jandarma, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:50 Kaynak: AA
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