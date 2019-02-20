Son Dakika Haberleri: Cinayet Zanlısı Jandarmaya Teslim Oldu

Cinayet Zanlısı Jandarmaya Teslim Oldu

1 saat önce

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yeğeninin eşini av tüfeği ile öldürdükten sonra kaçan cinayet zanlısı jandarma ekiplerine teslim oldu.

Cinayet Zanlısı Jandarmaya Teslim Oldu, System.String[]
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yeğeninin eşini av tüfeği ile öldürdükten sonra kaçan cinayet zanlısı jandarma ekiplerine teslim oldu.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı yeğeninin eşi Güllü Akkuyu'yu başından av tüfeği ile vurduktan sonra olay yerinden kaçan Birtan A., jandarma ekiplerine teslim oldu. Birtan A.'nın yakalanması için Saruhanlı İlçe Jandarma ekiplerince iz takip köpekleri ve havadan drone ile arama çalışmaları başlatıldı. Manisa'nın giriş çıkışları kontrol altına alınırken daha fazla kaçamayan Birtan A. jandarmaya teslim oldu. Gözaltına alınan zanlının, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Olayın geçmişi

Olay, dün sabah 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Birtan A., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı ağabeyinin gelini Güllü Akkuyu ile komşusu Sebahat E.'ye av tüfeğiyle ateş etti. Birtan A., olay yerinden kaçarken çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Güllü Akkuyu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Sebahat E. ise hastaneye sevk edildi. Sebahat E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:46 Kaynak: İHA

Jandarma, Manisa, 3. Sayfa
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