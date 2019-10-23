Son Dakika Haberleri: Cinayet zanlısı kaçamadan yakalandı
Son Dakika Güncel Cinayet zanlısı kaçamadan yakalandı

Cinayet zanlısı kaçamadan yakalandı

1 saat önce

İstanbul'da tartıştığı iş arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli, otobüsle memleketine kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

İstanbul'da tartıştığı iş arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli, otobüsle memleketine kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Ekim'de Silivri'de bir eğlence mekanında çalışan Mehmet Aslan'ın silahla vurularak öldürülmesi ve bir miktar parasının alınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Olayın yaşandığı yerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, silahlı saldırıyı iş arkadaşı Hasan Y'nin (20) gerçekleştirdiğini belirledi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, zanlının memleketi Diyarbakır'a gitmek için şehirler arası otobüsle kentten ayrıldığını tespit ederek harekete geçti.

İzmit'te durdurulan otobüs içerisindeki Hasan Y. cinayette kullandığı silahla birlikte yakalandı.

Emniyetteki ifadesinde, olayı gerçekleştirdiğini kabul ettiği ve arkadaşını kendisiyle dalga geçtiği için vurduğunu söylediği öğrenilen şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Cinayet zanlısı kaçamadan yakalandı

Mehmet Aslan, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:37 Kaynak: AA
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