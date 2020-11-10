Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otoyol kenarında bulunan dinlenme tesisinde Cihat Aytaç'ı silahla vurarak ölümüne neden olan Özlem Ç, Jandarmadaki ifadesinin ardından Orhangazi Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı.
Olay sonrasında silahla birlikte Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan cinayet zanlısı Özlem Ç. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesi'ne sevk edildi.
Cihat Aytaç (38) yanında Özlem Ç. (34) ile 16 AKN 82 plakalı otomobili ile Bursa'dan İstanbul istikametine doğru giderken, bir dinlenme tesisinde araçla mola vermiş, ikili arasında çıkan tartışmanın ardından araçtan inen kadın, araç torpidosundaki silahla Cihat Aytaç'a ateş etmişti.
Ağır yaralanan Cihat Aytaç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cinayet zanlısı kadın adliyeye sevk edildi - Son Dakika