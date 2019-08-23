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Cinayet zanlısı, kadın kılığında yakalandı

1 saat önce

Gaziantep'te cinayet şüphelisi kişi, kadın kılığında yakalandı.

Cinayet zanlısı, kadın kılığında yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te cinayet şüphelisi kişi, kadın kılığında yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri 15 Temmuz'da Nurdağı ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı olan B.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlının ilçeye bağlı Kırışkal Mahallesi'nde olduğu ihbarını alan ekipler, söz konusu mahalleye operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri, zanlı B.K'yi kadın kılığında ve elinde bir çantayla kaçmaya çalışırken yakaladı.

Çantasında yapılan aramada ise tabanca, 42 fişek, 3 bin 200 lira ve çeşitli kadın kıyafetleri ele geçirdi.

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

15 Temmuz'da Nurdağı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 16 yaşındaki çocuk yaşamını yitirmişti.

Gaziantep, Nurdağı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:54 Kaynak: AA
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