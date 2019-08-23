Son Dakika Haberleri: Cinayet zanlısı kadın kıyafetiyle yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Cinayet zanlısı kadın kıyafetiyle yakalandı

1 saat önce

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, husumetli olduğu Samet Coşkun'u(16) öldüren, 1 kişiyi de yaralayıp kaçan Bekir Kömüroğlu (55), kadın kıyafetiyle kaçmaya çalışırken yakalandı.

Cinayet zanlısı kadın kıyafetiyle yakalandı, System.String[]
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, husumetli olduğu Samet Coşkun'u(16) öldüren, 1 kişiyi de yaralayıp kaçan Bekir Kömüroğlu (55), kadın kıyafetiyle kaçmaya çalışırken yakalandı.
Olay, 15 Temmuz günü Nurdağı ilçe merkezinde meydana geldi. Marketten alış veriş yapıp çıkan Samet Coşkun'un yanına daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Bekir Kömüroğlu, otomobiliyle yanaşıp, av tüfeği ile ateş açtı. Coşkun olay yerinde hayatını kaybederken, yoldan geçen U.K. de isabet eden saçmalarla yaralandı.
Jandarma ekipleri, kaçarak izini kaybettiren Bekir Kömüroğlu'nun ilçeye bağlı kırsal Kırışkal Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Mahalleyi abluka altına alan jandarma, Kömüroğlu'nu giydiği kadın kıyafetleri ile kaçmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan Kömüroğlu'nun üzerinde 1 tabanca ve tabancaya ait 42 mermi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Bekir Kömüroğlu, mahkemece tutuklandı.


Samet Coşkun, Nurdağı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinayet zanlısı, kadın elbisesi giyinmiş şekilde yakalandı
BAE'de bir kadın kendisine iyi davrandığı gerekçesiyle kocasına dava açtı Gemlik'te sahile kadın cesedi vurdu Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan; Gül, Davuoğlu ve Babacan'a gönderme: Esameleri okunmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 19:39:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cinayet zanlısı kadın kıyafetiyle yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]