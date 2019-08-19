Son Dakika Haberleri: Cinayet zanlısı kadın tutuklandı
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Cinayet zanlısı kadın tutuklandı

1 saat önce

Ordu'da beraber yaşadığı kişiyi öldüren kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Ordu'da beraber yaşadığı kişiyi öldüren kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aybastı ilçesine bağlı Esenli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Muzaffer Önkol'u tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra teslim olan Safiye B.'nin işlemleri tamamlandı. Aybastı Adliyesinde ifadesi alınan ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Safiye B.'nin, Muzaffer Önkol'un dini nikahlı eşi olduğu iddia edildi. - ORDU
Aybastı, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:34 Kaynak: İHA
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