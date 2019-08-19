Cinayet zanlısı kadın tutuklandı
1 saat önce
Ordu'da beraber yaşadığı kişiyi öldüren kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ordu Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:34 Kaynak: İHA
'da beraber yaşadığı kişiyi öldüren kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aybastı
ilçesine bağlı Esenli
Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Muzaffer Önkol'u tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra teslim olan Safiye B.'nin işlemleri tamamlandı. Aybastı Adliyesinde ifadesi alınan ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Safiye B.'nin, Muzaffer Önkol'un dini nikahlı eşi olduğu iddia edildi. - ORDU
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