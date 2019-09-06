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Cinayet zanlısı koca Niğde'ye getirildi

1 saat önce

Cinayet zanlısı koca Niğde'ye getirildiNİĞDE - Niğde'de boşanma aşamasındaki karısını tabancayla öldüren şüpheli, yakalandığı Ankara'dan Niğde'ye getirildi.

Cinayet zanlısı koca Niğde'ye getirildi

NİĞDE - Niğde'de boşanma aşamasındaki karısını tabancayla öldüren şüpheli, yakalandığı Ankara'dan Niğde'ye getirildi.

Boşanma aşamasındaki karısı Sibel Ç'yi tabancayla öldürdükten sonra kaçan ve dün akşam saatlerinde, Ankara'da saklandığı inşaat alanında Niğde ve Ankara Emniyet Müdürülüğü'nün ortaklaşa düzenlediği operasyonla gözaltına alınan şüpheli M.Ç'nin Ankara'daki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli M.Ç, yakalanması için oluşturulan özel ekiple Niğde'ye getirildi.

Olayın geçmişi

Sibel Ç, Aşağıkayabaşı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde 2 Eylül'de, boşanma aşamasındaki eşi M.Ç. tarafından tabancayla öldürülmüştü. Çiftin, yaşları 4 ile 11 arasında değişen 5 çocuğu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sevgi Evlerinde koruma altına alınmıştı.

Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:56 Kaynak: İHA
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