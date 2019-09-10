Son Dakika Haberleri: Cinayet zanlısı milli kick boksçu ve arkadaşı tutuklandı
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Cinayet zanlısı milli kick boksçu ve arkadaşı tutuklandı

10 dakika önce

Kadıöy'de bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen milli kick boksçu Berke Şahin ve bir arkadaşı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Cinayet zanlısı milli kick boksçu ve arkadaşı tutuklandı, System.String[]

Kadıöy'de bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen milli kick boksçu Berke Şahin ve bir arkadaşı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kadıköy'de önceki gün kız arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekanından çıkan milli kick boksçu Berke Şahin, kendilerine yan baktıkları iddiasıyla bir kişiyi darp ettikten sonra bıçaklamıştı. Bıçaklanan Ömer Özdemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Şahin ve 2 arkadaşı adliyeye sevk edildi. Berke Şahin, Tevfik Karakaya., ve Okan C. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden alınarak önce hastanede sağlık kontrolünden geçirildi daha sonra Anadolu Adliyesine getirildi. Savcı, milli sporcu Berke Şahin ve olaya karışan Tevfik Karakaya'yı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ederken, Okan C., ise  adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Berke Şahin ve Tevfik Karakaya çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:
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-ARŞİV
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi


- İstanbul
Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:34 Kaynak: DHA
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