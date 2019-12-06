Cinayet zanlısı milli sporcu için müebbet hapis istemiyle dava açıldı

KADIKÖY'de kız arkadaşına laf attığı gerekçesi ile Ömer Özdemir 'i bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen milli kick boksçu Berke Şahin hakkındaki soruşturma tamamlandı. Berke Şahin ve Tevfik Karakaya hakkında, "Kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Şahin'i motosikleti ile olay yerine götürdüğü iddia edilen Okan Canyurt hakkında da, "Kasten adam öldürmeye yardım" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istedi.

KAVGA KIZ ARKADAŞINA LAF ATTIĞI GEREKÇESİ İLE ÇIKTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Berke Şahin ve iki arkadaşı hakkında iddianame düzenlendi. Berke Şahin'in doğum gününü kutlamak için kız arkadaşı ile olay günü Kadıköy'e gittiği bilgisine yer verilen iddianamede, maktül Ömer Özdemir'in yanında bulunan arkadaşı ile birlikte Şahin'in kız arkadaşına laf attığı belirtildi. Şahin'in kız arkadaşına arkadaşlarının yanına bırakarak Ömer Özdemir ve arkadaşının yanına geri gelerek onları darp etmeye başladığı belirtilen iddianamede, olay yerine yakın yerde bulunan Berke Şahin'in arkadaşlarının de olay yerine gelerek kavgaya dahil oldukları kaydedildi.

MOTOSİKLETLE TAKİP ETTİ

Maktül Ömer Özdemir'in olay yerinden kaçtığı Berke Şahin ve diğer şüpheli Tevfik Karakaya'nın de onu kovaladığı ancak yakalayamadıkları belirtilen iddianamede, şüphelilerin Moda Caddesi üzerinde motosikletli iki arkadaşı ile karşılaştıkları, Berke Şahin'in şüpheli Okan Canyurt'un motosikletine, şüpheli Tevfik Karakaya'nın da kimliği tespit edilemeyen bir şahsın motosikleti ile Ömer Özdemir'i aramaya başladıkları, Berke Şahin'in maktulü bir iş yerinin önünde ağaçların arkasına saklanmaya çalışırken gördüğü belirtildi.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Berke Şahin'in yeniden kaçmaya başlayan Ömer Özdemir'i yakaladığı, bıçakla arkasından rastgele vurduğu, arkasından yetişen şüpheli Tevfik Karakaya'nın da olaya dahil olarak maktulü darp ettiği kaydedilen iddianamede, ardından da motosiklete binerek olay yerinden ayrıldıkları ifade edildi.

İddianamede, şüpheliler Berke Şahin ve Tevfik Karakaya'nın, "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis, Okan Canyurt'un da, "Kasten adam öldürmeye yardım" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

- İstanbul