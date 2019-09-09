Son Dakika Haberleri: Cinayet zanlısı milli sporcu ve 2 arkadaşı adliyeye sevk edildi
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Cinayet zanlısı milli sporcu ve 2 arkadaşı adliyeye sevk edildi

8 dakika önce

KADIKÖY'de kız arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekanından çıkan milli kick boksçu Berke Şahin, kendilerine yan baktıkları gerekçesiyle bir kişiyi darp ettikten sonra bıçaklamıştı.

Cinayet zanlısı milli sporcu ve 2 arkadaşı adliyeye sevk edildi, System.String[]
KADIKÖY'de kız arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekanından çıkan milli kick boksçu Berke Şahin, kendilerine yan baktıkları gerekçesiyle bir kişiyi darp ettikten sonra bıçaklamıştı. Olayla ilgili Şahin ve 2 arkadaşı adliyeye sevk edildi. Berke Şahin, Tevfik K. ve Okan C. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden alınarak önce hastanede sağlık kontrolünden geçirildi daha sonra Anadolu Adliyesine getirildi.


- İstanbul
Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:54 Kaynak: DHA
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