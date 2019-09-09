Son Dakika Haberleri: Cinayet zanlısı milli sporcu ve arkadaşı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi
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Cinayet zanlısı milli sporcu ve arkadaşı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

1 saat önce

KADIKÖY'de kız arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekanından çıkan milli kick boksçu Berke Şahin, kendilerine yan baktıkları iddiasıyla bir kişiyi darp ettikten sonra bıçaklamıştı.

Cinayet zanlısı milli sporcu ve arkadaşı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi, System.String[]
KADIKÖY'de  kız arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekanından çıkan milli kick boksçu Berke Şahin, kendilerine yan baktıkları iddiasıyla bir kişiyi darp ettikten sonra bıçaklamıştı. Bıçaklanan Ömer Özdemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili  gözaltına alınan Şahin ve 2 arkadaşı adliyeye sevk edildi. Berke Şahin, Tevfik K., ve Okan C. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden alınarak önce hastanede sağlık kontrolünden geçirildi daha sonra Anadolu Adliyesine getirildi. Savcı, milli sporcu Berke Şahin ve olaya karışan Tevfik K.'yı  tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ederken, Okan C., ise  adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- İstanbul
Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:47 Kaynak: DHA
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