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Son Dakika 3. Sayfa Cinayet zanlısı öğrenci hakim karşısında

Cinayet zanlısı öğrenci hakim karşısında

15 dakika önce

Cinayet zanlısı öğrenci hakim karşısında Kendisi gibi lise öğrencisini kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan zanlı hakim karşısına çıkartıldıSİVAS - Kendisi gibi lise öğrencisini kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan zanlı hakim karşısına çıkartıldı.

Cinayet zanlısı öğrenci hakim karşısında

Kendisi gibi lise öğrencisini kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan zanlı hakim karşısına çıkartıldı

SİVAS - Kendisi gibi lise öğrencisini kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan zanlı hakim karşısına çıkartıldı.

Sivas'ta geçtiğimiz gün Mevlana Mahallesinde bulunan Ethembey parkı içerisinde gerçekleşen olayda, Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi B.K (16), Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri olan Ö.A ve Emre Aslıvar'ı bıçakla yaralamıştı. Kalbinden yara alan Emre Aslıvar kaldırıldığı Sivas Numune Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kolundan yaralanan Ö.A.'nün ise sağlık durumu iyi. Olay sonrası kaçan B.K. polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Geceyi Emniyet Müdürlüğünde geçiren B.K. tamamlanan polis ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıktı. B.K.'nin polise verdiği ifadesinde, parkta kız arkadaşı ile oturduğu sırada yanında gelen iki kişi ile tartışmaya başladığını, tartışma kavgaya dönüşünce ise bıçak kullandığını itiraf etti.

Cinayet zanlısı öğrenci hakim karşısında

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:58 Kaynak: İHA
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