Cinayet zanlısı önce kaçtı, sonra intihara kalkıştı - Son Dakika
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Cinayet zanlısı önce kaçtı, sonra intihara kalkıştı

28 dakika önce

Cinayet zanlısı önce kaçtı, sonra intihara kalkıştıADANA'da bir kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın zanlılarından Erdal Ç., polisin aramaları sırasında yakalanmamak için önce kaçtı, sonra cinayette kullandığı öne sürülen pompalı av tüfeği ile intihara kalkıştı.

Cinayet zanlısı önce kaçtı, sonra intihara kalkıştı

ADANA'da bir kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın zanlılarından Erdal Ç., polisin aramaları sırasında yakalanmamak için önce kaçtı, sonra cinayette kullandığı öne sürülen pompalı av tüfeği ile intihara kalkıştı. Cinayet zanlısı, özel harekat polisinin ani müdahalesiyle yakalandı.

Gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi 2477 Sokak'ta Emre Özbayhan'ın pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın firari zanlısı Erdal Ç.'nin izini süren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı olay yerinin yakınında buldu. Polisin 'Teslim ol' çağrısına uymayan şüpheli, kaçmaya başladı. Ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalışan Erdal Ç., müstakil bir evin çatısına çıkıp, kaçışını çatıdan çatıya sürdürdü. Bölgeyi ablukaya alan polis, şüpheliyi bir evin çatısında buldu. Cinayette kullandığı iddia edilen pompalı av tüfeğini önce polislere doğrultan Erdal Ç., sonra silahı başıda dayayıp, intihar edeceğini söyledi.

ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği'nde görevli müzakereci memurun ikna etmeye çalıştığı Erdal Ç., eyleminden vazgeçmeyince Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden destek istendi. Olay yerine sevk edilen iki özel harekat timi, şüphelinin şüphelinin bulunduğu evin çevrisini çembere aldı. Müzakereci memurun yanına çıkan bir özel harekat polisi, Erdal Ç.'nin kanser hastası babası Ali Ç.'yi arayarak ikna etmeye çalıştı. Erdal Ç.'nin telefonda babasıyla konuştuğu sırada boşluğundan faydalanan özel harekat polisi, silahı şüphelinin elinden aldı. Özel harekat polislerince kelepçelenerek, etkisiz hale getirilen cinayet zanlısı, olayda kullandığı düşünülen pompalı av tüfeğiyle birlikte Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisin, cinayetle ilgili soruşturması sürüyor.

Cinayet zanlısı önce kaçtı, sonra intihara kalkıştı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:05 Kaynak: DHA

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