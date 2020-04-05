Cinayet zanlısı oto tamirci ile kardeşi adliyede (2) - Son Dakika

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Cinayet zanlısı oto tamirci ile kardeşi adliyede (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIKocaeli'nin Başiskele ilçesinde, Hızır Akgün'ü pompalı tüfekle vurarak öldüren E.İ. tutuklandı, kardeşi E.İ. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
TUTUKLANDI
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, Hızır Akgün'ü pompalı tüfekle vurarak öldüren E.İ. tutuklandı, kardeşi E.İ. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 06:39 Kaynak: DHA
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