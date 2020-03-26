Cinayet zanlısı, özel harekat destekli operasyonla yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cinayet zanlısı, özel harekat destekli operasyonla yakalandı - Son Dakika

Cinayet zanlısı, özel harekat destekli operasyonla yakalandı

6 saat önce

Cinayet zanlısı, özel harekat destekli operasyonla yakalandı Adana'da bir kişinin öldürülmesi, 3 kişinin yaralanması olayının zanlısı, özel harekat destekli polisinin yaptığı operasyonla yakalandıktan sonra sorgulanıp adliyeye sevk edildi Adana'da bir kişinin öldürülmesi, 3 kişinin...

Cinayet zanlısı, özel harekat destekli operasyonla yakalandı

Adana'da bir kişinin öldürülmesi, 3 kişinin yaralanması olayının zanlısı, özel harekat destekli polisinin yaptığı operasyonla yakalandıktan sonra sorgulanıp adliyeye sevk edildi

ADANA - Adana'da bir kişinin öldürülmesi, 3 kişinin yaralanması olayının zanlısı, özel harekat polisinin yaptığı operasyonla yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi 2478 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eskiden husumetli olan iki grup arasında gece yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada silahla vurulan Emre Özbayhan öldü, 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 3 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bu arada, olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri geldi. Polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada kavgada silahı kullandığı ileri sürülen Erdal E.Ç.'nin yine aynı mahallede bir evde olduğu bilgisi üzerine buraya baskın düzenlendi. Ekiplerin geldiğini görünce kaçmaya çalışan şüpheli, iki katlı bir evin damında sıkıştırıldı. Üzerindeki iki bıçak ve elindeki pompalı tüfekle polislere direnen şüpheli Erdal E.Ç., ekiplerin yaklaşması durumunda intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine özel harekat polislerinin yanı sıra sağlık ekipleri sevk edildi.

Özel harekat polisleri, ikna etmeye çalıştıkları zanlıyı bir süre sonra müdahale ederek yakaladı. Gözaltına alınan Erdal E.Ç., Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlı emniyette sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Cinayet zanlısı, özel harekat destekli operasyonla yakalandı

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:31 Kaynak: İHA

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