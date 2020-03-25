Cinayet zanlısı özel harekatlı operasyonla yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cinayet zanlısı özel harekatlı operasyonla yakalandı - Son Dakika

Cinayet zanlısı özel harekatlı operasyonla yakalandı

17 dakika önce

Cinayet zanlısı özel harekatlı operasyonla yakalandı Adana'da bir kişinin öldürülmesi 3 kişinin yaralanması olayına karıştığı ileri sürülen zanlı polise pompalı tüfekle karşı koyması üzerine özel harekat polisinin yaptığı operasyonla yakalandı Adana'da bir kişinin öldürülmesi 3 kişinin...

Cinayet zanlısı özel harekatlı operasyonla yakalandı

Adana'da bir kişinin öldürülmesi 3 kişinin yaralanması olayına karıştığı ileri sürülen zanlı polise pompalı tüfekle karşı koyması üzerine özel harekat polisinin yaptığı operasyonla yakalandı

ADANA - Adana'da bir kişinin öldürülmesi 3 kişinin yaralanması olayına karıştığı ileri sürülen zanlı polise pompalı tüfekle karşı koyması üzerine özel harekat polisinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi 2478 Sokak'ta eskiden husumetli olan iki grup arasında gece yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada silahla vurulan Emre Özbayhan öldü, 3 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 3 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bu orada, olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri geldi. Polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada kavgada silahı kullandığı ileri sürülen Erdal E.Ç'nin yine aynı mahallede bir evde olduğu bilgisi üzerine buraya baskın düzenledi. Ekiplerin geldiğini görünce kaçmaya çalışan şüpheli, iki katlı bir evin damında sıkıştırıldı. Üzerindeki iki bıçak ve elindeki pompalı tüfekle polislere direnen şüpheli Erdal E.Ç, ekiplerin yaklaşması durumunda intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine özel harekat polislerinin yanı sıra sağlık ekipleri sevk edildi.

Özel harekat polisleri, ikna etmeye çalıştıkları zanlıyı bir süre sonra müdahale ederek yakaladı. Gözaltına alınan Erdal E.Ç, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Cinayet zanlısı özel harekatlı operasyonla yakalandı

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 08:48 Kaynak: İHA

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