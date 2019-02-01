Cinayet Zanlısı Polisten Kaçamadı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı.



Çınarcık ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda 26 Ocak tarihinde evinde ölü bulunan E.A.'nın yapılan incelemesinde şüpheli bir durum tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri çalışmalara başladı. MOBESE kayıtlarını inceleyerek işe başlayan ekipler, olayla ilgili olarak 4 gün boyunca 80 kişinin de bilgisine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonrasında olayın faili olduğu düşünülen K.A.S.Ö.'yü Çınarcık ilçesindeki evinde kıskıvrak yakalayan ekipler, kasten adam öldürme suçlaması ile şahsı adliyeye sevk etti. - YALOVA

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