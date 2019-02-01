Son Dakika Haberleri: Cinayet Zanlısı Polisten Kaçamadı

Cinayet Zanlısı Polisten Kaçamadı

1 saat önce

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı.

Cinayet Zanlısı Polisten Kaçamadı, System.String[]
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı.

Çınarcık ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda 26 Ocak tarihinde evinde ölü bulunan E.A.'nın yapılan incelemesinde şüpheli bir durum tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri çalışmalara başladı. MOBESE kayıtlarını inceleyerek işe başlayan ekipler, olayla ilgili olarak 4 gün boyunca 80 kişinin de bilgisine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonrasında olayın faili olduğu düşünülen K.A.S.Ö.'yü Çınarcık ilçesindeki evinde kıskıvrak yakalayan ekipler, kasten adam öldürme suçlaması ile şahsı adliyeye sevk etti. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Yalova, Çınarcık, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'nin Efsane İsmi Barış Manço, 20. Ölüm Yıl Dönümünde Anılıyor Barlar Sokağındaki Yasak Aşk Cinayetinin Sır Perdesi Aralanıyor: Sevgilisini Kendi Kardeşinden Kıskanmış

İş Adamı Babasına Bombalı Paket Gönderen Oğlun Hapis Cezası Onandı Isparta Ambulans Sokağa Giremeyince Hasta Öldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 18:45:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cinayet Zanlısı Polisten Kaçamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]