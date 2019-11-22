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Cinayet zanlısı saklandığı evde yakalandı

7 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bıçakla kalbinden vurularak öldürülen Metin Orcan'ın katil zanlısı saklandığı metruk binada yakalandı.

Cinayet zanlısı saklandığı evde yakalandı, System.String[]

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bıçakla kalbinden vurularak öldürülen Metin Orcan'ın katil zanlısı saklandığı metruk binada yakalandı.


Olay, Çarşamba günü Züferbey Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde motosikletten düşerek öldüğü sanılan Metin Orcan'ın bıçaklandığı tespit edilmiş, ardından polis çalışma başlatmıştı. Olayın ardından harekete geçen polis, cinayetle bağlantısını tespit ettikleri aynı aileden Remzi, Fuat ve Fatih S.'yi yakaladı. Sorgularında Metin Orcan'ın ailesini de öldüreceklerini itiraf eden şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay gününden bu yana her yerde aranan cinayetin 1 numaralı şüpheli ismi Onur S., Dere Mahallesi Beşevler mevkisinde saklandığı metruk binada polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen cinayet şüphelisi Onur S., daha sonra emniyete getirildi. Zanlı burada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Onur S. çıkarıldığı mahkemede planlayarak adam öldürme suçundan cezaevine gönderildi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:58 Kaynak: İHA
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