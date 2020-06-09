Cinayet zanlısı saklandığı evde yakalandı - Son Dakika

Cinayet zanlısı saklandığı evde yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 3 Haziran'da işlenen cinayetle ilgili olarak saklandığı evde yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 3 Haziran'da işlenen cinayetle ilgili olarak saklandığı evde yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesi'nde 3 Haziran gecesi 00.40 sıralarında öldürülen Mert Togul (24) cinayetiyle ilgili Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığının takip ve araştırmaları sonucu elde edilen deliler kapsamında şüpheli olarak aranan Halil U. (30), JASAT, İstihbarat Timi ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla Yunusemre ilçesinin Güzelyurt Mahallesi'nde saklandığı evde 8 Haziran günü kıskıvrak yakalandı. Zanlı Halil U. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Şehzadeler E Tipi Cezaevi İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu

Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi

Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi

40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı

Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı

Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı

Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu

Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti

Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı

Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi

Hilal Altınbilek'in selfie'si büyük beğeni topladı