Cinayet zanlısı saman çuvallarının arasında yakalandı... Çelik yelek giydirilen zanlı, zırhlı araçla adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Cinayet zanlısı saman çuvallarının arasında yakalandı... Çelik yelek giydirilen zanlı, zırhlı araçla adliyeye sevk edildi

24.03.2022 11:52

Cinayet zanlısı saman çuvallarının arasında yakalandı.

Cinayet zanlısı saman çuvallarının arasında yakalandı... Çelik yelek giydirilen zanlı, zırhlı araçla adliyeye sevk edildi

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı, saklandığı depoda saman çuvallarının arasında yakalandı. Çelik yelek giydirilen zanlı, yoğun güvenlik önlemleri altında zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Bucak Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yaptıkları çalışma neticesinde Siverek ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Zülküf Küçükyılmaz'ın cinayet zanlısı olan İbrahim Kantarmış'ın yerini belirledi. Siverek 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Tasarlayarak Adam Öldürme ile 3 ayrı suçtan aranan İbrahim Kantarmış, Beydeş Mahallesi Yalankoz sokak kırsalında depo olarak kullanılan yerde saman çuvallarının altına gizlenmiş halde yakalandı. Karakoldaki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında zırhlı araçla adliyeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın geçmişi

8 Temmuz 2020 tarihinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Kale Mahallesi Gerger Caddesi'nde Zülfikar Küçükyılmaz'a uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Silahtan çıkan mermiler, Zülfikar Küçükyılmaz'ın vücudunun çeşitli yerlerine ve bir otomobile isabet etti. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler olay yerinden kaçarken, Zülfikar Küçükyılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinayet zanlısı saman çuvallarının arasında yakalandı... Çelik yelek giydirilen zanlı, zırhlı araçla adliyeye sevk edildi
Cinayet zanlısı saman çuvallarının arasında yakalandı... Çelik yelek giydirilen zanlı, zırhlı araçla adliyeye sevk edildi
Cinayet zanlısı saman çuvallarının arasında yakalandı... Çelik yelek giydirilen zanlı, zırhlı araçla adliyeye sevk edildi

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Güvenlik Önlemleri, Şanlıurfa, Siverek, Cinayet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinayet zanlısı saman çuvallarının arasında yakalandı... Çelik yelek giydirilen zanlı, zırhlı araçla adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cinayet zanlısı saman çuvallarının arasında yakalandı... Çelik yelek giydirilen zanlı, zırhlı araçla adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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