Cinayet zanlısı suç makinesi 2 tabanca, bir tüfek, uyuşturucu ve 4 sahte plaka ile yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cinayet zanlısı suç makinesi 2 tabanca, bir tüfek, uyuşturucu ve 4 sahte plaka ile yakalandı - Son Dakika

Cinayet zanlısı suç makinesi 2 tabanca, bir tüfek, uyuşturucu ve 4 sahte plaka ile yakalandı

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aralarında kasten öldürme suçunun da yer aldığı 6 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan D.Ç., Tekandız mevkiinde bir restoranda Jandarma tarafından yakalandı.

Cinayet zanlısı suç makinesi 2 tabanca, bir tüfek, uyuşturucu ve 4 sahte plaka ile yakalandı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aralarında kasten öldürme suçunun da yer aldığı 6 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan D.Ç., Tekandız mevkiinde bir restoranda Jandarma tarafından yakalandı.


D.Ç.'nin üzerinde şarjöründe 19 mermi bulunan seri numarası kazınmış tabanca, aracında ise bir tabanca, otomatik av tüfeği, 4 adet sahte plaka ve uyuşturucu madde ele geçirildi.


Manavgat'ta ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma, yaralama, mala zarar verme, silahlı tehdit ve kasten öldürme gibi toplam 6 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan D.Ç. Doğançam Mahallesi Tekandız mevkiinde yakalandı.


Seri numarası kazınmış 19 mermi kapasiteli tabanca ile yakalandı


D.Ç.'nin Tekandız mevkiinde olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapmış olduğu çalışma sonucunda şüpheli D.Ç.'yi beraberinde M.O. ile birlikte restoranda yemek yerken yakaladı. Restoranda sahte plakalı bir otomobille geldikleri belirlenen şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, seri numarası kazınmış tabanca, içerisinde 19 mermi bulunan şarjör, otomobilde yapılan aramada tabanca ve boş şarjör, otomatik av tüfeği ve atım yatağında 3 adet dolu fişek, 4 adet sahte plaka, 9 paket halinde 5 gr metamfetamin uyuşturucu maddesi ve iki adet uyuşturucu olduğu değerlendirilen hap ele geçirildi.


Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Ç. tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edilirken M.O. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:14 Kaynak: İHA
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