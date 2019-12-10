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Cinayet zanlısı teslim oldu

7 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde 1 kişiyi silahlı saldırı sonucu öldüren cinayet zanlısı 28 gün sonra polise teslim oldu.

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Samsun'un Bafra ilçesinde 1 kişiyi silahlı saldırı sonucu öldüren cinayet zanlısı 28 gün sonra polise teslim oldu.


Kavakpınar Mahallesi Keban Sokak'ta 28 gün önce meydana gelen olayda, 2 çocuk babası Uğur Can Gürgen (27), 19 SL 068 plakalı otomobilinin yanında Ahmet Kamburoğlu isimli şahsın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Olay sonrası kaçan zanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büroya avukatıyla birlikte gelerek teslim oldu. Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edilen Ahmet Kamburoğlu tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:05 Kaynak: İHA
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