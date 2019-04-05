Cinayet Zanlısı Tutuklandı
1 saat önce
Çanakkale'de bir kişiyi silahla öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çanakkale
'de bir kişiyi silahla öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İsmetpaşa Mahallesi
Tuğsavul Caddesi'nde 1 Nisan
günü evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Halil Göçmen, kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Halil Göçmen'i silahla öldüren cinayet zanlısı Ö.İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, cinayetle bağlantılı olduğu öne sürülerek gözaltına alınan Z.K ile K.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:38 Kaynak: İHA
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