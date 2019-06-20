Son Dakika Haberleri: Cinayet zanlısı tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Cinayet zanlısı tutuklandı

7 dakika önce

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kişinin uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kişinin uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
19 Mayıs Mahallesi'nde yaşayan Çağlar İnan'ı (25) öldürdüğü iddia edilen İ.K. (27) ve yanında bulunan S.Y'nin (33) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Samsun'da 3 gün önce kendisini telefonla arayan kişilerin isteği üzerine balkona çıkan İnan, av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
Cinayet zanlısı tutuklandı
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:55 Kaynak: AA
19 mayıs, saldırı, tekkeköy, samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti kurucularından Metin Bozkurt'a saldırı Son dakika! YSK, 23 Haziran İstanbul seçimi için seçmen listesine son şeklini verdi Son Dakika! Trump'tan düşürülen drone ile ilgili ilk açıklama: İran büyük bir hata yaptı İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesindeki 6,5 milyonluk zararın nedenini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 18:02:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cinayet zanlısı tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]