Cinayet zanlısı tutuklandı
7 dakika önce
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kişinin uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:55 Kaynak: AA
'un Tekkeköy
ilçesinde bir kişinin uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. 19 Mayıs
Mahallesi'nde yaşayan Çağlar İnan'ı (25) öldürdüğü iddia edilen İ.K. (27) ve yanında bulunan S.Y'nin (33) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu
ekiplerince adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Samsun'da 3 gün önce kendisini telefonla arayan kişilerin isteği üzerine balkona çıkan İnan, av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
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