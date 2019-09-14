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Cinayet zanlısı tutuklandı

18 dakika önce

Eskişehir'de, İrem Ayrancı'yı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldüren İzzetullah E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Eskişehir'de, İrem Ayrancı'yı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldüren İzzetullah E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Manyas Sokak numara 4'teki apartmanın giriş katında ikamet eden İrem Ayrancı'nın (30), bıçakla öldürülmesi olayı ile ilgili çalışma başlatmıştı. Kent genelinde katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin yabancı uyruklu İzzetullah E. (23) olduğunu belirledi. Zanlı, çobanlık yaptığı iddia edilen Emirler Mahallesindeki saklandığı kulübede yakalandı.


Öte yandan, öğle zanlı İzzetullah E., savcılıktaki sorgusunun akabinde sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince "Kasten insan öldürme ile yağma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Ayrancı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 08:13 Kaynak: İHA
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