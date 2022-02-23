Cinayet zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Cinayet zanlısı tutuklandı

23.02.2022 19:47
Cinayet zanlısı tutuklandı

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı turistik Akyaka Mahallesi Azmak mevkiinde dün yaşanan silahlı saldırının faili Bayram Hamal tutuklandı.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı turistik Akyaka Mahallesi Azmak mevkiinde dün yaşanan silahlı saldırının faili Bayram Hamal tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, konuyla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, "İlimiz Ula ilçesi Akyaka Mahallesinde 22 Şubat saat 19.00 sıralarında

Denizli ili Tavas ilçesinden olup akrabalıkları bulunduğu öğrenilen husumetlilerden B.H. isimli şahıs, hasımları Ö.E. ve A.E. isimli şahıslara tabanca ile 10 el ateş ederek Ö.E. yi öldürmüş, A.E.yi ve olayla ilgisi bulunmayan restoran çalışanı Z.K'yı yaralamıştır. Olaydan sonra kaçan şüpheli soruşturmayı yürüten Jandarma görevlilerince kısa sürede suç aleti ile birlikte yakalanmış ve Cumhuriyet Başsavcılığımızdaki işlemlerin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Konuyla ilgili soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle sürdürülmektedir" dedi. - MUĞLA

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Akyaka, Bayram, Muğla, Ula, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinayet zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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