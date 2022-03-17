Cinayet zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Cinayet zanlısı tutuklandı

17.03.2022 11:16
Cinayet zanlısı tutuklandı

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Toroslar ilçesi Kuvayı Milliye Caddesi üzerindeki bir banka şubesinden para çeken eski Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanı Çağrı Ü., kavga ettiği kişilere tabancayla ateş açtı. Olayda ağır yaralanan Emrullah K., ambulansla kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çağrı Ü. ile zanlının kendisini darp ettiğini öne sürdüğü H.C.A., A.B., ve İ.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çağrı Ü. tutuklanırken, diğer kişiler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN

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Caddede çıkan kavgada 1 kişiyi öldüren Ülkü Ocakları eski İl Başkanı tutuklandı Caddede çıkan kavgada 1 kişiyi öldüren Ülkü Ocakları eski İl Başkanı tutuklandı Kavga kanlı bitti! Eski Ülkü Ocakları il başkanı 1 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü Kavga kanlı bitti! Eski Ülkü Ocakları il başkanı 1 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü

Ülkü Ocakları, Toroslar, Mersin, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinayet zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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