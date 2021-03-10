Cinayet zanlısına 19 yıl hapis - Son Dakika

Cinayet zanlısına 19 yıl hapis
10.03.2021 18:31
Cinayet zanlısına 19 yıl hapis Samsun'un Bafra İlçesinde bir kişiyi kafasından vurarak öldüren şahıs yargılandığı mahkemece 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Cinayet zanlısına 19 yıl hapis
SAMSUN - Samsun'un Bafra İlçesinde bir kişiyi kafasından vurarak öldüren şahıs yargılandığı mahkemece 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 8 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat 01.30 sıralarında bir lokalin önünde meydana gelmişti. Silahlı saldırı olayında başından vurularak öldürülen Şükrü Özdaş'ın cinayet zanlısı Emre Zorlu, olay sonrası yakalanarak tutuklanmıştı. Bugün tutuklu olduğu Bafra T Tipi Kapalı Cezaevinden Bafra Adliyesine getirilen Emre Zorlu, Bafra Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Emre Zorlu mahkemece 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Şükrü Özdaş'ın vurulma anı ise kameralara yansımıştı.
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