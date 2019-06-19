Cinayet zanlısına hapis istemi

Adana
'da, kendisinden haraç istediğini ileri sürdüğü kişiyi, otomobilinde öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan zanlı hakkında, müebbet ve 3 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Merkez Seyhan
ilçesi Vefa Caddesi'nde, geçen yıl 18 Aralık
'ta Mehmet Tanrısever
'i (44), otomobilinin içinde tabancayla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Eray Ç. (48) hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Cumhuriyet zavcısı, şüpheli hakkında "Kasten öldürme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından iddianame hazırladı.
Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Eray Ç'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet, "silah bulundurmaktan" ise 3 yıl hapsi istedi.
İddianamede ifadesine yer verilen Eray Ç, Tanrısever'in kendisinden zorla para aldığını ve devamlı hakaret ettiğini ileri sürerek, "Kahvehanenin önünde beklerken aracıyla gelip beni çağırdı. Yanına gittiğimde yine hakaret edip tehditle para istedi. Korkutmak için silahımı çıkarttım. Boğuşma sırasında silahımı aldı. Ben de boğazına sarılıp sıktım. Mehmet, tabancayı ateşleyince elimden vuruldum, elimin içinden geçen mermi Mehmet'in boynuna saplandı. Silahı alıp kaçtım." ifadesini kullandı.