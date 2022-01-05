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Cinayet zanlısından basın mensuplarına "İyi çekin" isteği - Son Dakika

Cinayet zanlısından basın mensuplarına "İyi çekin" isteği

05.01.2022 10:31
Cinayet zanlısından basın mensuplarına "İyi çekin" isteği

Eskişehir'de, yılbaşı gecesi işlenen cinayetin yanı sıra 6 aydır kayıp olarak aranan şahsı da öldürdükleri ortaya çıkan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de, yılbaşı gecesi işlenen cinayetin yanı sıra 6 aydır kayıp olarak aranan şahsı da öldürdükleri ortaya çıkan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz 31 Aralık gecesi saat 23.50 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) arkasında bulunan boş arazide iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, Göktuğ Tamer Kutlusak'ın (36) ölümüne ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Olay yerinde bırakılan bisikletten yola çıkan polis ekipleri, bölgedeki iş yeri ve diğer güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye aldı. Olayın şüphelileri Görkem D. (23) ve Benan B.'yi (55) Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yakalandı.

Yaşadıkları barakanın arkasına gömmüşler

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinde, 6 aydır kayıp olarak aranan Mehmet Yerebakan'ı da öldürdüklerini itiraf etti. Kırmızıtoprak Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi yakınlarındaki TCDD'ye ait ağaçlık arazide yaptıkları barakada kalan 2 şüpheli, cesedi yakın bir alana gömdüklerini ifadelerinde belirtti. Bunun üzerine olay yerine giden ekipler, barakanın arkasında kepçe yardımıyla yaptıkları kazıda Mehmet Yerebakan'a ait cesedi toprağa gömülü vaziyette buldu.

Yerebakan'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna sevk edildi. İlk belirlemelere göre Yerebakan'ın bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Görkem D. (23) ve Benan B. (55), sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerinin cinayet zanlılarını adliyeye götürdüğü esnada zanlılardan Benan B. basın mensuplarına, "İyi çekin iyi" diyerek istekte bulundu. - ESKİŞEHİR

Cinayet zanlısından basın mensuplarına İyi çekin isteği
Cinayet zanlısından basın mensuplarına İyi çekin isteği

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Eskişehir, Cinayet, Aralık, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinayet zanlısından basın mensuplarına 'İyi çekin' isteği - Son Dakika


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