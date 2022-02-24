Cinayet zanlısından kan donduran sosyal medya paylaşımı - Son Dakika
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Cinayet zanlısından kan donduran sosyal medya paylaşımı

24.02.2022 14:40
Cinayet zanlısından kan donduran sosyal medya paylaşımı

Bolu'da eski nişanlısının evinde karşılaştığı 2 kardeşi bıçaklayıp, birinin ölümüne sebep olan katil zanlısı, sosyal medya hesabından, "Bu gece tarafıma yapılan hainliğin karşısında 2 kişinin kanı aktı.

Bolu'da eski nişanlısının evinde karşılaştığı 2 kardeşi bıçaklayıp, birinin ölümüne sebep olan katil zanlısı, sosyal medya hesabından, "Bu gece tarafıma yapılan hainliğin karşısında 2 kişinin kanı aktı. Sahne ortada, yarışmacı arkadaşlara başarılar" şeklinde silahlı paylaşım yaptı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eski nişanlısı M.M.'nin evine giden Sefa C., evde Beyazıt Bestami Ay ve kardeşi Muhammed Ay ile karşılaştı. Ay kardeşler ile Sefa C. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sefa C., yanında bulunan bıçakla 2 kardeşi çeşitli yerlerinden yaraladı. Kardeşlerden Beyazıt Bestami Ay kanlar içinde yerde kalırken, Muhammed Ay olay yerinden yaralı şekilde kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırılan Beyazıt Bestami Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olay yerinden kaçan S.C.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Firari zanlı sosyal medyadan paylaşım yaptı

Firari cinayet zanlısı Sefa C., olayın ardından sosyal medya hesabından silahlı bir fotoğrafıyla paylaşım yaptı. Sefa C. yaptığı paylaşımda, "Bu gece tarafıma yapılan hainliğin karşısında 2 kişinin kanı aktı. Ben bu yaşıma kadar yapılan her kahpeliğin hakkını verdim. ve ölene kadar da vermeye devam edeceğim. Sahne ortada, yarışmacı arkadaşlara başarılar" ifadelerini kullandı. - BOLU

Cinayet zanlısından kan donduran sosyal medya paylaşımı
Cinayet zanlısından kan donduran sosyal medya paylaşımı
Cinayet zanlısından kan donduran sosyal medya paylaşımı

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Cinayet, Medya, Aker, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinayet zanlısından kan donduran sosyal medya paylaşımı - Son Dakika


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