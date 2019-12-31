Cinayet zanlısını jandarma özel ekip tarafından kameralı evde yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cinayet zanlısını jandarma özel ekip tarafından kameralı evde yakalandı - Son Dakika

Cinayet zanlısını jandarma özel ekip tarafından kameralı evde yakalandı

9 saat önce

Aksaray'da 9 ay önce işlenen cinayetin zanlısı jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Cinayet zanlısını jandarma özel ekip tarafından kameralı evde yakalandı, System.String[]

Aksaray'da 9 ay önce işlenen cinayetin zanlısı jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.


Olay, 27 Nisan 2019 tarihinde merkeze bağlı Bağlıkaya beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belde belediyesi binasının altında bulunan Çiftçi Mallarını Koruma Birliğinde birlik seçimi yüzünden eski başkan Mustafa Koç (65) ile yeni başkanın kardeşi Yusuf Canbulut (44) arasında çıkan tartışma cinayete döndü. Mustafa Koç belinde taşıdığı tabancayı çıkartarak Yusuf Canbulut'ı vurarak öldürdü.


Olayın ardından cinayeti işleyen eski birlik başkanı Mustafa Koç kayıplara kırıştı. Bir süre bulunamayan Mustafa Koç için Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, Aksaray Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde özel bir ekip kurarak cinayet şüphelisinin peşine düştü. Geniş çaplı araştırma sürdüren jandarma özel ekibi ulaştığı delil ve bulgularla cinayet zanlısının yerini tespit etti. Cinayet zanlısının Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan müstakil bir kameralı evde saklandığını tespit eden jandarma, cumhuriyet savcılığı talimatıyla eve operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda cinayet zanlısı Mustafa Koç kıskıvrak yakalandı. Cinayet zanlısı İl Jandarma Komutanlığında alınan ifadesinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Mustafa Koç savcılığın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:06 Kaynak: İHA
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