Cinayet zanlısını yakalayan ekip ödüllendirildi - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Emrah Y. boşanma aşamasındaki eşi Gülten Yankın'ı av tüfeği ile vurarak öldürdü. Kayıplara karışan katil zanlısı koca, Kumtarla köyüne kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Olayın ihbar edilmesinin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede zanlı Emrah Y.'yi saklandığı yerde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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