Cinayet zanlısının evi ve iş yeri taşlandı - Son Dakika

Cinayet zanlısının evi ve iş yeri taşlandı

14.12.2020 13:34

Adıyaman'da iş yerleri ve evleri taşlanan cinayet zanlısının ailesi kenti terk etti.

Adıyaman'da iş yerleri ve evleri taşlanan cinayet zanlısının ailesi kenti terk etti.

2 Ağustos 2019'da Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyü yakınlarında tarlada bulunan 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik cinayetinin zanlısı Abdurrahman Murat Çekiç, Antalya'da yakalandı. Tutuklanarak Türkoğlu 2 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevine gönderilen cinayet zanlısının 3 çocuğu ve eşi Adıyaman'ı terk etti. Yaşanan olay sonrası yapılan otopside herhangi bir cinsel taciz veya tecavüz bulgusuna rastlanmadı.

Cinayet sonrası mahalle sakinleri ve cinayete kurban giden Hüseyin Nasrullah Çelik'in yakınları tarafından cinayet zanlısının babasına ait market yağmalandı. Yaşlı çiftin evleri taşlandı.

Cinayetin 3 ay öncesinden itibaren oğlunun Hüseyin Nasrullah Çelik ile birlikte 3 arkadaşının tehdit ederek, iş yerinden haraç aldıklarını iddia eden baba Zeynal Çekiç, bu tehditlerden dolayı iş yerini taşımak zorunda kaldığını söyledi. Cinayetten bir gün önce Abdurrahman Murat Çekiç'in 5 yaşındaki oğlu Muhammed'in kaçırılmaya çalışıldığı, bununla ilgili polise başvurularının bulunduğu, belediye hoparlöründen ilan edildiğinin altını çizdi.

"Torunumu kaçırdılar"

Oğluna tehdit mesajları atıldığını dile getiren Zeynal Çekiç, "Gelen tehditler karşısında işyerimizi taşıdık. Bu tehditlerden sonra Hüseyin Nasurullah Çelik'in annesini aradım, oğlumun tehditlerden dolayı tedavi gördüğünü söyledim. Oğlumun korkudan psikolojisi bozuldu ve Gaziantep'e tedavi için götürdüm. Tehdit mesajları var, telefonla tehdit ediyorlar. Polise şikayette bulundum. Cinayetten bir gün önce 5 yaşındaki torunum Muhammed'i çocuğun kolundan tutarak, 'Biz senin babanı tanıyoruz, seni babana götüreceğiz' diyorlar. Yolun yarısında çocuk ağlayınca bırakıyorlar. İki saat sonra çocuk eve geliyor. Çocuk bunları anlattı" dedi.

"Kimsenin kimseyi öldürmeye hakkı yok"

Oğlunun işlediği cinayetin savunulacak bir tarafı olmadığını ancak kendilerinin de çok sıkıntı çektiğini dile getiren Zeynal Çekiç, "Oğlum cezasını çeksin. Kimsenin kimseyi öldürmeye hakkı yok. Fakat biz çok mağdur edildik. Dükkanımı taşladılar, yağmaladılar. Tehditler aldım. Ben Adalet Bakanlığından ve kamuoyundan rica ediyorum, bizim can güvenliğimiz yok. Adliye de beni darp ettiler. Yurdumuz yuvamız dağıldı. İl dışına ağabeyinin yanına gittiler. Çocuklara 'katilin kızısın, katilin oğlusun' derler diye gönderdim. Allah karşı tarafa da yardım etsin. Ben emekli maaşım ile cezaevindeki oğluma mı bakayım, gelinim ve torunlarıma mı bakayım? Torunlarım mağdur, gelinimin boynu eğri. Biz ne hale geldik. Hanım 70 kilodan 50 kiloya düştü" diye konuştu.

Konuşmakta güçlük çeken Fatma Çekiç ise "Torunlarım gitti, gelin gitti, oğlan gitti, yalnız kalmışım burada, var mıyım yok muyum bilmiyorum" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN

Cinayet zanlısının evi ve iş yeri taşlandı
Cinayet zanlısının evi ve iş yeri taşlandı
Cinayet zanlısının evi ve iş yeri taşlandı
Cinayet zanlısının evi ve iş yeri taşlandı

Adıyaman, Cinayet, Antalya, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinayet zanlısının evi ve iş yeri taşlandı - Son Dakika


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