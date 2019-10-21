Son Dakika Haberleri: Cinayet zanlısının evinde kundaklama iddiası
Son Dakika 3. Sayfa Cinayet zanlısının evinde kundaklama iddiası

Cinayet zanlısının evinde kundaklama iddiası

42 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 20 Ekim Pazar günü bir kahvehanede gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişiyi öldüren bir kişiyi de yaralayan cinayet zanlısının evi çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Cinayet zanlısının evinde kundaklama iddiası, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 20 Ekim Pazar günü bir kahvehanede gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişiyi öldüren bir kişiyi de yaralayan cinayet zanlısının evi çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. İddiaya göre cinayet zanlısı şahsın ikamet ettiği ev, olayda hayatını kaybeden şahsın yakınları tarafından yakıldı.


Turgutlu'da çıkan yangından bir ev kullanılmaz hale geldi. Çepnidere Mahallesi'nde Hamza B.'nin yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.


Öte yandan, Yangının Çepnidere Mahallesi'nde dün meydana gelen silahlı kavgada hayatı kaybeden Nurtaç Bilgiç'in yakınları tarafından çıkarıldığı iddia edildi. Olayda Nurtaç Bilgiç hayatını kaybetmiş, Münir Taş ise ağır yaralanmıştı. Olayın şüphelisi Hamza B. ise olayın ardından güvenlik güçlerine teslim oldu.


Jandarma ekiplerinin olaylarla ilgili Nurtaç Bilgiç'in yakınlarının ifadelerine başvurduğu öğrenildi. - MANİSA

Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Köpeğinin yanarak öldüğünü duyan kadın, sinir krizi geçirdi
Eşinden boşandı, otomobilini gelin arabası gibi süsletip sokaklarda tur attı Direksiyon başında uyuyakalan sürücü, otomobiliyle 2 kişiye çarptı Pompalı tüfekle yaralanan oğlu ve torununu sedyede gören yaşlı kadın, gözyaşlarına boğuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 13:18:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cinayet zanlısının evinde kundaklama iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]