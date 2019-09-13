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Cinayet zanlısının evinin taşınmasında arbede

41 dakika önce

Adana'da, 3 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan zanlının evini taşımak isteyen yakınlarına, maktullerin akrabalarının saldırı girişimini polis engelledi.

Cinayet zanlısının evinin taşınmasında arbede, System.String[]

Adana'da, 3 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan zanlının evini taşımak isteyen yakınlarına, maktullerin akrabalarının saldırı girişimini polis engelledi.

Merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde, 22 Ağustos'ta 3 kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Güçlü Doğan T'nin yakınları, zanlının evini taşımak istedi.

Katil zanlısının annesi, babası ve bir yakınının, evi taşımak için kamyonla mahalleye girdiğini öğrenen maktullerin akrabaları, evin bulunduğu sokağa gitti.

Zanlının anne ve babasının kendilerine verilmesini isteyen maktullerin yakınları, mahalle sakinleri tarafından uzaklaştırılamayınca polis çağırıldı.

Kalabalığı dağıtmakta güçlük çeken ekipler, biber gazı kullanarak saldırı girişimini engelledi. Zanlının yakınları, polis aracıyla mahalleden çıkarıldı.

Adana, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:38 Kaynak: AA
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