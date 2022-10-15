Son dakika haberi... Polisler dedektif gibi iz sürdü... Cinayet zanlısını 1 aylık takip sonucu yakaladı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Polisler dedektif gibi iz sürdü... Cinayet zanlısını 1 aylık takip sonucu yakaladı

15.10.2022 17:47

Son dakika haberleri: Polisler dedektif gibi iz sürdü.

Polisler dedektif gibi iz sürdü... Cinayet zanlısını 1 aylık takip sonucu yakaladı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde husumetli olduğu iddia edilen şahsı sokak ortasında av tüfeği ile vurarak öldüren zanlısının firarı 1 ay sürdü. Dedektif gibi iz süren cinayet büro ekipleri, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, 14 Eylül'de ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi Şinasi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda B.T., aralarında husumet bulunduğu iddia edilen B.E. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan kavgada B.T., yanında bulunan av tüfeği ile B.E.'ye ateş açtı. B.E. ağır yaralanırken, B.T. de kiralık olduğu tespit edilen araç ile kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan B.E. ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. B.E., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüphelinin firarı 1 ay sürdü

Olayın ardından geniş çapta soruşturma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde bulunduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Şüpheli B.T. yakalanmamak için kaçarken, ekipler kovalamaca sonucu şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı var

Yapılan incelemede cinayet zanlısı B.T.'nin çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı ve dosyasının olduğu belirlendi. Ayrıca, B.T.'nin boş bağ evlerinde kaldığını belirlendi.

Sağlık kontrolünden geçirilen B.T., emniyete götürüldü.

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Kaynak: İHA

Kayseri, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Polisler dedektif gibi iz sürdü... Cinayet zanlısını 1 aylık takip sonucu yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Polisler dedektif gibi iz sürdü... Cinayet zanlısını 1 aylık takip sonucu yakaladı - Son Dakika
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