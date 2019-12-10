Son Dakika › Güncel › Cinayet zanlısının yakalanma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
Cinayet zanlısının yakalanma anı güvenlik kamerasında
6 saat önce
-Zanlının yakalanması güvenlik kamera görüntüsü Cinayet zanlısının yakalanma anı güvenlik kamerasında BATMAN - Batman'da cinayet zanlısının yakalanma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:13 Kaynak: AA
-Zanlının yakalanması güvenlik kamera görüntüsü Cinayet zanlısının yakalanma anı güvenlik kamerasında
BATMAN - Batman'da cinayet zanlısının yakalanma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Bahçelievler Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda 4 gün önce Rıfat Bilici'yi (40) tabancayla ateş edip öldürdükten sonra kaçan M.B, polis ekiplerince yakalandı.
M.B'nin yakalanışı Atatürk Parkı yakınındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, M.B'nin olay sonrası ara sokaktan kaçması ve ardından onu takip eden polis ekibinden kaçamayacağını anlayınca teslim olması yer alıyor.
Son Dakika Mobil tandır, Batman Tanıtım Günleri'ne damga vurdu Rusya'da metro istasyonlarındaki tuvaletlere kamera takıldı Konya'da canlı yayında muhabire saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'dan depremle ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı