Son Dakika Haberleri: Cinayete 10 yıl önce atılan tokat neden olmuş
Son Dakika Güncel Cinayete 10 yıl önce atılan tokat neden olmuş

Cinayete 10 yıl önce atılan tokat neden olmuş

2 saat önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin sokakta çıkan kavgada silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 akrabasından ikisi tutuklandı.

Cinayete 10 yıl önce atılan tokat neden olmuş, System.String[]

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin sokakta çıkan kavgada silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 akrabasından ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 Ekim'de Dumlupınar Mahallesi'nde Eray Demir K'nin sokakta akrabalarıyla arasında çıkan kavgada tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında firari 4 kişiyi yakaladı.

Şüpheliler Hakan (46), Mehmet (25), Orhan (49) ve Adem K. (30) sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Eray Demir K'nin, amcası Mehmet K'ye 10 yıl önce tokat attıkları gerekçesiyle babasının amcasının çocuklarıyla tartıştığı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine de akrabası Adem K. tarafından tabancayla vurulduğu iddia edildi.

Şüpheliler işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Adem K. ile Mehmet. K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dumlupınar Mahallesi'nde Eray Demir K. sokakta akrabalarıyla aralarında çıkan kavgada tabancayla vurularak ağır yaralanmış kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, olaya karışan maktulün dört akrabasını yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan çekilme açıklaması: Şu ana kadar 700-800 kadar çekilme oldu, izini sürüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'dan bazı çatlak sesler çıkıyor Mudiler bir ayda 7 ton altın sattı Beşar Esed, İdlib'te askerlerle bir araya geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 12:41:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cinayete 10 yıl önce atılan tokat neden olmuş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]