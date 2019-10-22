Cinayete 10 yıl önce atılan tokat neden olmuş

Polis ekipleri, olaya karışan maktulün dört akrabasını yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Eray Demir K'nin, amcası Mehmet K 'ye 10 yıl önce tokat attıkları gerekçesiyle babasının amcasının çocuklarıyla tartıştığı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine de akrabası Adem K. tarafından tabancayla vurulduğu iddia edildi.

Şüpheliler Hakan (46), Mehmet (25), Orhan (49) ve Adem K. (30) sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin sokakta çıkan kavgada silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 akrabasından ikisi tutuklandı.

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