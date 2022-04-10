Cinayete azmettirmekten 'müebbet hapis' cezası olan hükümlü, çiftlikte yakalandı - Son Dakika

KARAMAN'da büfe işleten Mehmet Öcal'ın (32), öldürülmesi olayında azmettirici olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan ve hakkında müebbet hapis cezası kararı bulunan İlhan Baysal (34), kaldığı çiftlikte yakalandı.

Olay, 2 Kasım 2020'de Yeni Mahalle Zeytin Dalı Bulvarı'nda meydana geldi. İş yerini kapatmak üzere olan Mehmet Öcal, tüfekle düzenlenen saldırı sonucu yaralandı. Kanlar içinde kalan ve yere yığılan Öcal da, tabancayla ateş ederek karşılık verdi. Saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını yansıdı. Yaralı Öcal, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.