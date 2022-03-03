Cinayete kurban giden 2 çocuk babası şahıs toprağa verildi - Son Dakika
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Cinayete kurban giden 2 çocuk babası şahıs toprağa verildi

03.03.2022 14:42
Cinayete kurban giden 2 çocuk babası şahıs toprağa verildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde tabancayla vurularak öldürülen evli ve 2 çocuk babası şahıs toprağa verildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde tabancayla vurularak öldürülen evli ve 2 çocuk babası şahıs toprağa verildi.

Olay, 1 Mart Salı gecesi Derince ilçesi Sırrı Paşa Mahallesi Çınar Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuk babası Tolga Görez (41) evinde tabancayla vurularak öldürüldü. Görez'in öldürülmesine ilişkin U.İ. isimli şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tolga Görez'in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Cenaze, Derince Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Şehitlik Mezarlığı'na defnedildi. - KOCAELİ

Cinayete kurban giden 2 çocuk babası şahıs toprağa verildi
Cinayete kurban giden 2 çocuk babası şahıs toprağa verildi
Cinayete kurban giden 2 çocuk babası şahıs toprağa verildi
Cinayete kurban giden 2 çocuk babası şahıs toprağa verildi
Cinayete kurban giden 2 çocuk babası şahıs toprağa verildi
Cinayete kurban giden 2 çocuk babası şahıs toprağa verildi

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Kocaeli, Çınar, Salı, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinayete kurban giden 2 çocuk babası şahıs toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cinayete kurban giden 2 çocuk babası şahıs toprağa verildi - Son Dakika
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