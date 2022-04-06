Cinayete kurban giden aile son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Cinayete kurban giden aile son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tapu meselesi yüzünden cinayete kurban giden 3 kişi, geniş güvenlik önlemleriyle kılınan cenaze namazı sonrasında defnedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Gündoğan Sokak'ta meydana geldi. Tapu meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada Ç.G.(54), kardeşi Bedri (65), kardeşinin eşi Duriye ve kardeşinin oğlu Tuncay Güler'e silahla kurşun yağdırdı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ç.G.'nin kardeşinin evine gelerek dehşet saçtığı esnada diğer bir yeğeni B.G.'nin de balkona kaçarak saklandığı ve polisler gelince kurtulduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Cinayete kurban giden aile son yolculuğuna uğurlandı

Tapu meselesi yüzünden hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, Adapazarı ilçesi Şeker Mahalle'de bulunan İstiklal Cami'ne getirildi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede acılı yakınları ayakta durmakta zorluk çekti. Bedri, Duriye ve Tuncay Güler'in cenazeleri, öğle namazına müteakiben kılınan namazın ardından Serdivan Merkez Mezarlığı'na defnedildi.