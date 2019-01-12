Son Dakika Haberleri: Cinayete Kurban Giden Anne Kız Toprağa Verildi

Cinayete Kurban Giden Anne Kız Toprağa Verildi

28 dakika önce

Malatya'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın ile annesi toprağa verildi.

Cinayete Kurban Giden Anne Kız Toprağa Verildi, System.String[]
Malatya'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın ile annesi toprağa verildi.

Battalgazi ilçesine bağlı Kemerköprü Mahallesi'nde dün boşanma aşamasındaki eşi Ümit G. tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonrasında hayatlarını kaybeden Sibel G. ile annesi Ayşe Fatma Yıldırım Battalgazi İlçesi'nde toprağa verildi.

Malatya Adli Tıp Kurumu'nda öğlen saatlerinde cenazeleri alınarak Battalgazi ilçesine getirilen anne kız Kemerköprü mahallesinde defnedildi.

Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra yakalanan Ümit G.'nin ise Jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:17 Kaynak: İHA

Anne, Malatya, 3. Sayfa
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